Yunnan Aluminium Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Diskussionen rund um Yunnan Aluminium auf den sozialen Medien haben in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen hervorgebracht. Auch die Themen, die in den Kommentaren angesprochen wurden, waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Insgesamt wurden acht Handelssignale ermittelt, wovon keines als negativ eingestuft wurde. Daher ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Yunnan Aluminium anhand der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Yunnan Aluminium-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 13,54 CNH. Der letzte Schlusskurs von 11,42 CNH weicht um -15,66 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch in den letzten 50 Handelstagen lag der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,29 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Yunnan Aluminium-Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Yunnan Aluminium derzeit eine Dividendenrendite von 1,18 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,95 Prozent. Die geringe Differenz zum Branchendurchschnitt führt zu einer neutralen Einschätzung seitens der Redaktion. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 30,77 eine neutrale Bewertung. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 72,05, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating als "Schlecht" basierend auf dem RSI und RSI25.

Es ist wichtig anzumerken, dass alle aufgeführten Bewertungen und Einschätzungen ausschließlich auf den vorliegenden Daten und Signalen beruhen.