Yunnan Aluminium Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Yunnan Aluminium-Aktie wird in verschiedenen Kategorien analysiert, um ihre Performance zu bewerten. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 13,53 CNH, während der aktuelle Kurs bei 12,22 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -9,68 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12,53 CNH, was einem Abstand von -2,47 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Dividendenrendite der Yunnan Aluminium-Aktie beträgt 1,18 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,95 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Aluminium beträgt 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" weder unter- noch überbewertet ist. Daher wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Yunnan Aluminium-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis bewertet. Der RSI7 liegt bei 15,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Yunnan Aluminium-Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.