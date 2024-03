Yunnan Aluminium Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs von Yunnan Aluminium hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Yunnan Aluminium um 20,36 Prozent über dem Durchschnitt (-23,22 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -23,22 Prozent, und Yunnan Aluminium liegt aktuell um 20,36 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Yunnan Aluminium liegt der RSI7 aktuell bei 41,01 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 36,17, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Aluminium liegt bei 12,3, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der 200-Tages-Durchschnitt eine Abweichung von -6,24 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen weist eine Abweichung von +6,56 Prozent auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Yunnan Aluminium auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.