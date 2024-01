Yunnan Aluminium Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse der Yunnan Aluminium-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,47 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,64 CNH deutlich darunter liegt (Unterschied -13,59 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 12,16 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-4,28 Prozent) liegt. Daher wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yunnan Aluminium-Aktie liegt bei 59,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,01, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Diskussionen über Yunnan Aluminium, wobei in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt positive Themen im Fokus standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingeschätzt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Yunnan Aluminium in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die steigende Aufmerksamkeit und die häufigen Diskussionen über Yunnan Aluminium führen jedoch zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung der Aktie.