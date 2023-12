Yunnan Aluminium Aktie: So kann man sich irren!

Die technische Analyse der Yunnan Aluminium-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 13,67 CNH liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 11,13 CNH um -18,58 Prozent abweicht, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,26 CNH) liegt mit einer Abweichung von -16,06 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yunnan Aluminium-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen zeigt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft werden kann. Es wurden auch 9 exakt berechenbare "Schlecht"-Signale gefunden, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gab, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yunnan Aluminium-Aktie liegt bei 87,61, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 70 eine überkaufte Situation und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Analysen eine eher negative Bewertung der Yunnan Aluminium-Aktie.