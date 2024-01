Yunnan Aluminium Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Aktienkurs von Yunnan Aluminium zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -2,86 Prozent, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,9 Prozent, wobei Yunnan Aluminium mit 4,04 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Bereich Fundamentalanalyse weist Yunnan Aluminium mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,3 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat einen Wert von 0. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Yunnan Aluminium mit einer Dividendenrendite von 1,18 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau" (1,94 %) nur leicht niedriger. Die Differenz beträgt 0,76 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vor allem negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion konnte außerdem 7 klar negative Signale herausfiltern, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.