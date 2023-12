Yunkang Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Für die Yunkang-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 30, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (44,44) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Yunkang-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In Bezug auf Yunkang waren die Diskussionen in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Yunkang-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen Wert von 13,04 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 12,04 HKD liegt, was einer Differenz von -7,67 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Schlecht" bewertet wird. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer geringen Differenz von +0,75 Prozent.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionintensität zu Yunkang langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.