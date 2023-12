Yunji, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Yunji liegt bei 52,35, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 43,03 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Yunji zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt dagegen unverändert und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Yunji überwiegend positiv diskutiert. In den letzten ein, zwei Tagen dominieren jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt für die Yunji-Aktie bei 1,78 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,83 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt dagegen bei 0,79 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 0,83 USD liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für Yunji auf Basis trendfolgender Indikatoren.