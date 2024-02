Yunji Aktie: Der nächste starke Knaller!

In den letzten vier Wochen wurde eine Aufhellung der Stimmungslage bei Yunji in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, weshalb Yunji in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yunji derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,09 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,96 USD um -11,93 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,72 USD, was einer Abweichung von +33,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass Yunji überverkauft ist, während der RSI25 bei 38,47 liegt, was bedeutet, dass Yunji weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung in den sozialen Medien spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. In diesem Fall wurden überwiegend positive Kommentare zu Yunji abgegeben, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Stimmung bei Yunji.