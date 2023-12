Yunhong CTI Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Yunhong Green Cti liegt bei 47,62, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 70,39, was auf eine negative Einschätzung hindeutet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Yunhong Green Cti zeigen, dass die Stimmung rund um den Titel neutral ist. Daher wird das Unternehmen als „Neutral“ eingestuft. Die Aktie wird auch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als „Neutral“ bewertet, da die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Yunhong Green Cti mit 2,12 USD derzeit um 17,19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen negativen Einschätzung führt. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, +4,43 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Yunhong Green Cti aufgrund des RSI, der Anlegerdiskussionen und der technischen Analyse als neutral eingestuft.