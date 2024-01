Superior of Cos Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für Superior Of Cos liegt bei 59,7 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Superior Of Cos diskutiert, wobei an 11 Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Superior Of Cos beträgt 49, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt ein KGV von 62 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Superior Of Cos aktuell 4, was zu einer negativen Differenz von -10,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche führt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten in dieser Kategorie.