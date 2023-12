St George Mining Aktie: War das schon alles?

In den letzten zwei Wochen wurde St George Mining von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der diversen Kommentare und Diskussionen, die sich in den letzten Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene positiv ist und daher als "Gut" eingestuft werden kann. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "Gut"-Einstufung.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich, dass die Aktivität im Netz bezüglich St George Mining nur schwach war. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit die Einstufung "Schlecht" für St George Mining in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die St George Mining-Aktie liegt bei 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 57,14 ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für St George Mining.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich, dass die St George Mining derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,04 AUD, womit der Kurs der Aktie (0,0355 AUD) um -11,25 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der letzten 50 Tage ergibt sich ein Wert, der einer Abweichung von -11,25 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht" für St George Mining.