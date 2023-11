Yungang-Grotten zeigen den Kulturaustausch auf der Seidenstraße

Da Tong, China (ots/PRNewswire) -CMG-News - Die Yungang-Grotten befinden sich im Berg in der Stadt Datong. Sie haben eine Länge von einem Kilometer und umfassen 254 Höhlen. Die Statuen in diesen Höhlen erzählen viele Geschichten über den Buddhismus und die Bräuche der Bevölkerung von früher. Im fünften Jahrhundert trafen sich viele Länder durch die Seidenstraße hier und es herrschte ein reger Kulturaustausch. Dies kann man an den Statuen hier sehen, die künstlerische Spuren aus Griechenland, Indien und Zentralasien aufweisen.In der Musikhöhle wird eine Reihe von Musikanten im Himmel mit verschiedenen Instrumenten dargestellt. Neben traditionellen chinesischen Instrumenten, wie Pipa und Trommel, gibt es auch Instrumente aus Zentralasien und Europa.https://www.tiktok.com/@yumama2.0/video/7291679631042710816?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7117514236703589893Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2276098/image_5019926_28647481.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/yungang-grotten-zeigen-den-kulturaustausch-auf-der-seidenstraWe-301987556.htmlPressekontakt:An Zheng,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell