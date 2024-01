Yunfeng Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Aktienkurs von Yunfeng hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,76 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -6,44 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Yunfeng im Branchenvergleich um -11,32 Prozent hinterherhinkt. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite -7,99 Prozent, und Yunfeng lag 9,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Yunfeng als überbewertet, da das KGV mit 35,2 insgesamt 232 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 10,62 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yunfeng derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 des Wertes in Höhe von 1,11 HKD liegt, während der Kurs der Aktie (1 HKD) um -9,91 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,92 HKD, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +8,7 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Yunfeng durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Yunfeng.