Yunfeng Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Yunfeng zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -17,76 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche in den letzten 12 Monaten bei -6,93 Prozent, wobei Yunfeng mit 10,83 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Yunfeng mit 0,94 HKD derzeit +3,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Im Gegensatz dazu wird auf Basis der vergangenen 200 Tage die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -14,55 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist Yunfeng ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,2 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 10,6 liegt. Aus dieser Sicht gilt die Aktie als überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

In Bezug auf Dividenden schüttet Yunfeng derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 4,54 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,54 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".