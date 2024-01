Yunda Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Diskussionen über Yunda auf Social-Media-Plattformen geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten zwei Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Entwicklungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen derzeit als "Neutral" ein. Insgesamt betrachtet ist die Anlegerstimmung bezüglich der Yunda-Aktie unserer Ansicht nach angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yunda-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 10,21 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 7,46 CNH liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -26,93 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 8,58 CNH über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -13,05 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunda bei 12, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luftfracht und Logistik" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit wird Yunda weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für Yunda basierend auf diesen weichen Faktoren.