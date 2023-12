Yunda Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das Anleger-Sentiment für die Yunda-Aktie zeigt eine überwiegend negative Stimmung in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen konzentrierten sich hauptsächlich auf negative Themen rund um das Unternehmen in den letzten Tagen. Die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine negative Bewertung.

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, hat die Yunda-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Luftfracht und Logistik" als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Yunda derzeit eine Dividendenrendite von 0,58 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,34 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Yunda weisen auf eine mittlere Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskategorien eine überwiegend negative Einschätzung der Yunda-Aktie durch Anleger und Analysten.