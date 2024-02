Yunda Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Yunda wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 33,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass Yunda weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,99, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Yunda in den letzten Tagen. Es gab fünf positive und sieben negative Tage, und zwei Tage ohne klare Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Yunda daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunda liegt bei 10,77, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Yunda aktuell bei 9,33 CNH verzeichnet. Der Aktienkurs selbst liegt bei 7,16 CNH, was einen Abstand von -23,26 Prozent ergibt und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,1 CNH, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".