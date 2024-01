Yunda Aktie: Ist das noch normal?

Yunda Aktie: Aktuelle Analyse und Bewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunda liegt derzeit bei 11,56 und somit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Luftfracht und Logistik-Branche selbst weist einen Wert von 0 auf. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über Yunda diskutiert, wobei sowohl positive als auch negative Meinungen geäußert wurden. Jedoch überwogen in den letzten Tagen die negativen Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Aktienrendite hat Yunda im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor einem Rückstand von 49,36 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Luftfracht und Logistik-Branche beträgt -0,7 Prozent, wobei Yunda aktuell um 47,15 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yunda-Aktie zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation, mit einem Wert von 72 auf 7-Tage-Basis und 80,22 auf 25-Tage-Basis. Aufgrund dessen erhält das Wertpapier auch in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Yunda-Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, Anlegerstimmung, Branchenvergleich und Relative Strength Index.