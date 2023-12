Yunda Aktie: Hilfe!

Yunda schüttet eine Dividendenrendite von 0,58 % aus, was 1,73 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,3 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Yunda liegt bei 62,07 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 76,95, was darauf hindeutet, dass Yunda überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung und das Buzz in den sozialen Medien haben sich für Yunda in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird hingegen als neutral bewertet.

Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Yunda, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Yunda eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.