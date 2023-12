Yunda Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunda liegt mit einem Wert von 12,09 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Luftfracht und Logistik". Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf. Die Differenz zum durchschnittlichen KGV der Branche beträgt aktuell 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Yunda-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI) Basis überkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, während der RSI25 einen Wert von 84,06 aufweist. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Dividendenrendite von Yunda beträgt derzeit 0,58 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,3 %. Mit einer Differenz von 1,73 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Yunda eingestellt waren. Die Diskussion in den Social Media-Kanälen verlief an insgesamt acht positiven und vier negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Yunda daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt werden die fundamentalen Kriterien neutral bewertet, während die technische Analyse und die Dividendenrendite schlechte Bewertungen ergeben. Die Anlegerstimmung wird hingegen positiv eingeschätzt.