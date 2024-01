Yunbo Digital Synergy Aktie: Das ist die Höhe!

Quantum Thinking hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -13,16 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Quantum Thinking eine Underperformance von -12,08 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,56 Prozent im letzten Jahr, wobei Quantum Thinking 14,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,15 HKD für den Schlusskurs der Quantum Thinking-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,157 HKD, was einem Unterschied von +4,67 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen beträgt der Wert 0,14 HKD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+12,14 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung der Quantum Thinking-Aktie führt. Insgesamt erhält Quantum Thinking also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quantum Thinking liegt bei einem Wert von 23, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (KGV von 53,82) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 56 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Quantum Thinking damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Quantum Thinking bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher bekommt Quantum Thinking für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.