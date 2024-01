Yunan Copper Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Yunnan Copper liegt bei 16,67, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 44,32, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Yunnan Copper daher ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Yunnan Copper in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,7 Prozent erzielt. Die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien in dieser Branche lag bei -7,19 Prozent, was einer Outperformance von +2,49 Prozent für Yunnan Copper entspricht. Im Sektor "Materialien" lag die Rendite bei -7,19 Prozent, wobei Yunnan Copper um 2,49 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite erhält Yunnan Copper in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung des Aktienkurses basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analytiker haben die sozialen Plattformen auf positive Kommentare zu Yunnan Copper untersucht, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen von den Nutzern aufgegriffen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Betrachtung. Die Analyse wurde zudem durch Handelssignale angereichert, wobei 6 berechnete Signale zur Verfügung stehen (4 "Gut", 2 "Schlecht"), was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Yunnan Copper-Aktie beträgt 11,54 CNH für die letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,73 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+1,68 Prozent). Daher ergibt sich für diesen Wert eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Yunnan Copper auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.