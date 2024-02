Yunan Copper Aktie: Was passiert jetzt?

Das chinesische Unternehmen Yunnan Copper zeigt laut aktuellen Kennzahlen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,93, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ergibt somit ein neutrales Rating. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Yunnan Copper diskutiert. An 11 Tagen überwog eine positive Kommunikation, während an einem Tag negative Themen dominierend waren. In den letzten ein bis zwei Tagen standen ebenfalls vor allem positive Aspekte im Vordergrund, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Yunnan Copper beträgt 3,65 Prozent, was 1,57 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik des Unternehmens daher positiv. Bezogen auf die Aktienkurse in der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Yunnan Copper in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,33 Prozent, was eine Outperformance von +1,25 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Somit erhält das Unternehmen ein neutrales Rating in dieser Kategorie aufgrund seiner ähnlichen Rendite im Branchenvergleich.