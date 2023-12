Yunan Copper Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Concord Acquisition Corp. II":

Der Aktienkurs von Yunnan Copper hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,95 Prozent erzielt, was 0,91 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,04 Prozent) des Sektors "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" (-7,04 Prozent) liegt Yunnan Copper aktuell 0,91 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass Yunnan Copper über einen längeren Zeitraum eine geringe Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls schlecht, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt. Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf längerfristiger (25-Tage-RSI) Basis mit "Neutral" bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,67 Punkten, während der RSI25 bei 57,89 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Yunnan Copper für verschiedene Kriterien wie Branchenvergleich Aktienkurs, Sentiment und Buzz sowie Relative Strength Index eine "Neutral"-Bewertung.