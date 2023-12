Yunan Copper Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Yunnan Copper betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 72,22 Punkten, was bedeutet, dass Yunnan Copper momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Yunnan Copper auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher neutral bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Copper mit 11,33 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als neutral bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

Die Stimmung der Anleger kann auch die Aktienkurse beeinflussen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Yunnan Copper auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird. Die Betrachtung von Handelssignalen liefert hingegen eine "Schlecht" Bewertung, was zu einer neutralen Gesamteinstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yunnan Copper-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 11,68 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,43 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht" Bewertung. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 10,89 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Yunnan Copper-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.