Yunan Copper Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Bei Yunnan Copper erreicht der RSI einen Wert von 85,11, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt einen Wert von 57,23, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Yunnan Copper liegt derzeit bei 11,72 CNH. Da der Aktienkurs bei 10,47 CNH liegt, ergibt sich ein Abstand von -10,67 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 10,96 CNH, was einer Differenz von -4,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Gesamtebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation für Yunnan Copper in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Copper einen Wert von 11 auf. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt und erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.