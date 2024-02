Yun Lee Marine Holdings Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Stimmung und das Interesse an Yun Lee Marine in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Yun Lee Marine, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 4, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Yun Lee Marine nur 4,68 Euro zahlt. Dies ist 69 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell hat die Yun Lee Marine einen RSI-Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Marine"-Branche erzielte Yun Lee Marine in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,27 Prozent, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um -3,15 Prozent fielen, was einer Outperformance von +7,43 Prozent für Yun Lee Marine bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag Yun Lee Marine ebenfalls 12,24 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.