Yun Lee Marine Holdings Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Sentiment und Buzz: Die Aktivität und Stimmungsänderung bezüglich Yun Lee Marine kann über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Bezug auf die Stimmungsänderung gibt es kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Yun Lee Marine-Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet werden, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,22 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,195 HKD deutlich darunter (-11,36 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,2 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt 9,23 Prozent und liegt damit 1,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Marine, 8,12). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik von Yun Lee Marine. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Yun Lee Marine mit einer Rendite von 2,29 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die "Marine"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 15,17 Prozent, wobei Yun Lee Marine mit 12,88 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.