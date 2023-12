Yun Lee Marine Holdings Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Yun Lee Marine wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt an, dass Yun Lee Marine derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt überkauft, wodurch das Wertpapier ebenfalls mit "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt bekommt Yun Lee Marine für diese Stufe daher ein "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yun Lee Marine liegt bei einem Wert von 4, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Marine" (KGV von 14,33) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Yun Lee Marine damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung in den sozialen Medien und auf sozialen Plattformen bezüglich Yun Lee Marine war neutral, ebenso wie die Themen, die diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit, dass Yun Lee Marine hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.