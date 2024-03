YunNan Metropolitan Real Estate Development Aktie: Jetzt knallt es!

Die technische Analyse der Yunnan Metropolitan Real Estate Development-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 2,56 CNH lag. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 2,33 CNH verzeichnet, was einem Unterschied von -8,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,46 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,28 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yunnan Metropolitan Real Estate Development-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt einen Wert von 64 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 42,31 im neutralen Bereich. Daher ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Yunnan Metropolitan Real Estate Development.

In den vergangenen zwei Wochen wurden in sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen und Themen zu Yunnan Metropolitan Real Estate Development veröffentlicht. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat zudem 5 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei Yunnan Metropolitan Real Estate Development durchschnittlich sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.