YunNan Metropolitan Real Estate Development Aktie: Einfach nur Spitze!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Yunnan Metropolitan Real Estate Development ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Yunnan Metropolitan Real Estate Development-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 18,81, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,31, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Yunnan Metropolitan Real Estate Development in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Yunnan Metropolitan Real Estate Development wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Yunnan Metropolitan Real Estate Development. Die Diskussion drehte sich an 11 Tagen vor allem um positive Themen, ohne negative Diskussionen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Yunnan Metropolitan Real Estate Development daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Yunnan Metropolitan Real Estate Development von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Yunnan Metropolitan Real Estate Development-Aktie beträgt der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 2,46 CNH. Der letzte Schlusskurs (3,22 CNH) liegt damit deutlich darüber (+30,89 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Yunnan Metropolitan Real Estate Development somit eine "Gut"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (2,85 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,98 Prozent), somit erhält die Yunnan Metropolitan Real Estate Development-Aktie auch für diesen ein "Gut"-Rating. In Summe wird Yunnan Metropolitan Real Estate Development auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.