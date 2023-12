Yumemitsuketai Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Yumemitsuketai wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des 25-tägigen RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45,45 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 48,15, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Yumemitsuketai führt.

Die technische Analyse basiert auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der Yumemitsuketai-Aktie für die letzten 200 Handelstage, der derzeit bei 111,32 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 110 JPY weicht um -1,19 Prozent ab und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Abweichung von -0,31 Prozent, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Yumemitsuketai neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Yumemitsuketai führt. Keine Auffälligkeiten wurden registriert, und die Stärke der Diskussion bleibt unverändert.

Zusammenfassend erhält Yumemitsuketai für alle genannten Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.