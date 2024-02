Yumanity Therapeutics Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Critical Metals":

Die Kineta-Aktie wird von Analysten insgesamt positiv bewertet, da in den letzten 12 Monaten keine negativen Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was einer erwarteten Entwicklung von -100 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf die technische Analyse wird die kurzfristige Situation ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs von 2,83 USD 10,44 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit -5,03 Prozent Abstand zum GD200 als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Kineta-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine Bewertung "Schlecht". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine neutrale Einschätzung abgegeben, da die Diskussionsintensität mittelmäßig ist und sich die Stimmungsänderung kaum verändert hat. Insgesamt wird daher auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.