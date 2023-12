Yumanity Therapeutics Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten eine "Gut"-Einschätzung für die Kineta-Aktie abgegeben. Es gab keine aktuellen Analystenupdates zu Kineta. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Kineta-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. In der technischen Analyse erhält Kineta eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,07 USD, was einem Unterschied von +25,62 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating in der Charttechnik führt. Zusammenfassend erhält die Kineta-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in der technischen Analyse.