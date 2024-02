Yum China Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Yum China liegt bei 31,64 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 42,16 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamtbewertung als "neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Yum China ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Yum China derzeit auf 381,45 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 329 HKD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,75 Prozent, was zu einer Bewertung von "schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 304,08 HKD, was zu einem Abstand von +8,2 Prozent führt und somit eine Bewertung von "gut" ergibt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "neutral" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Yum China in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefern Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. Über Yum China wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Yum China aufgrund der verschiedenen Bewertungsfaktoren als "neutral" eingestuft.