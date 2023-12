Yum China Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Yum China: Analyse der Stimmung, Anleger und Technik

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Yum China Aktie lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten. Insgesamt weist die Aktie jedoch nur eine geringe Aktivität auf, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Yum China in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen Abweichungen auf, die zu dieser Bewertung führen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Yum China auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, während auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung erfolgt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Rating für die Yum China-Aktie in Bezug auf die Stimmung, die Anleger und die technische Analyse.