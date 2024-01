Yum China Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwog die Diskussion über positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yum China gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger Faktor bei der Aktienbewertung. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität zur Aktie von Yum China eine durchschnittliche Aktivität. Daher erhält Yum China für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Betrachtet man den 7-Tage-RSI, so liegt dieser momentan bei 10,81 Punkten, was bedeutet, dass die Yum China-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 63,37, was darauf hindeutet, dass Yum China weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Yum China also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Yum China derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft in Höhe von 412,79 HKD, während der Kurs der Aktie bei 332,2 HKD um -19,52 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 342,19 HKD zeigt eine Abweichung von -2,92 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".