Yum China Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Yum China-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 45,65 neutral einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Yum China.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Yum China derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 382,94 HKD, während der Aktienkurs bei 321,2 HKD liegt, was einer Abweichung von -16,12 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage zeigt sich hingegen ein GD50 von 303,82 HKD, was einer Abweichung von +5,72 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes wird die Aktie von Yum China als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die die Diskussion dominierten. In den letzten ein, zwei Tagen haben sich Anleger ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Yum China ausgetauscht, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.