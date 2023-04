Yum China Aktie: Ist eine überhöhte Bewertung zu bemerken?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine relevante Größe zur Bewertung der Ertragslage und des Wachstums eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Im Falle von Yum China beträgt das aktuelle KGV momentan 61,53. Andere Unternehmen der Gastronomiebranche haben im Durchschnitt ein KGV von 40,17. In Anbetracht dieser fundamentalen Faktoren ist Yum China gegenwärtig überschätzt.

Yum China Aktie im Blickpunkt: Analyse der Gleitenden Durchschnitte

Die Yum China-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 52,50 USD. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 58,88 USD und zeigt eine positive Veränderung um 12,15 Prozent. Aus charttechnischer Sicht verdient die Aktie daher eine “Gut”-Bewertung. Zudem wird der 50-Tages-Durchschnitt oft in der technischen Analyse berücksichtigt...