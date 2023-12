Yum China Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Yum China betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 82,35 Punkte, was darauf hinweist, dass Yum China momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Yum China in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Diskussionen der letzten zwei Wochen zeigen, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 422,12 HKD für den Schlusskurs der Yum China-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 310,4 HKD, was einem Unterschied von -26,47 Prozent entspricht und daher zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine schlechte Bewertung hin.

Zusammenfassend erhält Yum China aufgrund der genannten Faktoren insgesamt eine schlechte Bewertung in Bezug auf den RSI, die Anleger-Stimmung, das Sentiment und Buzz sowie die technische Analyse.