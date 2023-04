Yum China Aktie: Bestehen Aussichten auf eine positive Zukunft?

Die Dividendenrendite bei Yum China liegt derzeit bei 0,81 und zeigt somit nach aktuellem Stand eine negative Differenz von -69 auf. Diese Entwicklung lässt sich jedoch nicht isoliert betrachten, sondern muss im Kontext des gesamten Unternehmens bewertet werden.

Yum China ist ein führender Akteur im chinesischen Markt für Fast-Food-Restaurants und betreibt in diesem Bereich erfolgreich große Ketten wie KFC, Pizza Hut oder Taco Bell. Die hohe Marktposition und das rasche Wachstum in den letzten Jahren deuten darauf hin, dass das Unternehmen auch zukünftig gute Aussichten hat.

Zudem hat Yum China durch seine Expansion in andere Segmente wie den florierenden chinesischen Kaffeemarkt sein Portfolio erweitert und damit seine Abhängigkeit vom Fast-Food-Bereich reduziert.

Während die Dividendenrendite sicherlich ein Indikator für...