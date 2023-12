Yum China Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yum China-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 25, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 67,21 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun positiven und einem negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Daher erhält Yum China von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung bezüglich der Anlegerstimmung.

Aus technischer Sicht erhält die Yum China-Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 319 HKD, was einem Unterschied von -23,41 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 351,44 HKD (-9,23 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung. Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Yum China haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung für die Aktie wider, sowohl hinsichtlich der Stimmung als auch der Diskussionsstärke.

Insgesamt wird die Yum China-Aktie nach den verschiedenen Analysen mit einem "Gut"-Rating bewertet.