Yulong Eco-Materials Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse der Yulong Eco-materials-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,704 USD sich um -35,41 Prozent vom GD200 (1,09 USD) entfernt befindet, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 0,75 USD, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,13 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Yulong Eco-materials-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 99,6 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Yulong Eco-materials-Aktie als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Yulong Eco-materials-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Yulong Eco-materials ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Yulong Eco-materials festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher erhält Yulong Eco-materials insgesamt ein "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

Zusammenfassend ergibt sich für Yulong Eco-materials in der Gesamtbewertung ein "Neutral" aufgrund der Anleger-Stimmung und des Sentiments in den sozialen Medien.