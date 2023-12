Yuke’s wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse der Yuke's-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 532 JPY liegt 67,32 Prozent unter dem GD200 (1628,13 JPY), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, signalisiert mit einem Kurs von 866,8 JPY ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand 38,62 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Yuke's-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Yuke's-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu dieser Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 39,19 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt an, dass Yuke's überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Dies, zusammen mit verstärkten Gesprächen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt lassen die verschiedenen Analysen auf gemischte Signale für die Yuke's-Aktie schließen.