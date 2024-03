Yuke’s Aktie: Das kann keiner glauben

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und das allgemeine Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien generieren, abhängig von der Anzahl der Beiträge und der Tiefe der Stimmungsänderungen. Bei Yuke's wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral, basierend auf den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Yuke's-Aktie derzeit bei 1277,88 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 481 JPY deutlich darunter liegt (-62,36 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 506 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-4,94 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Yuke's derzeit überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Yuke's weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung von Yuke's basierend auf der Diskussionsintensität, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.