Yuke’s Aktie: Keine Angst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Beurteilung von überkauften oder überverkauften Titeln verwendet. Für Yuke's wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 53,95 Punkten, was darauf hinweist, dass Yuke's weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Yuke's überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend betrachtet. Für Yuke's liegt der 200-Tage-Durchschnitt bei 1637,29 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 527 JPY liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt ähnliche Ergebnisse, mit einem letzten Schlusskurs von 903,62 JPY, der unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Es gab keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Yuke's in den sozialen Medien, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Yuke’s kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Yuke’s jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Yuke’s-Analyse.

Yuke’s: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...