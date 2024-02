Yuka Group Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

In den letzten Wochen gab es bei Yuka keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Weder eine besonders positive noch negative Tendenz wurde in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien bewerten Yuka in den vergangenen zwei Wochen als neutral. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Yuka-Aktie ein Durchschnitt von 0,03 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0.02064 USD, was einem Unterschied von -31,2 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,02 USD, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs entspricht (+3,2 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert für Yuka beträgt 9,71, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Gut"-Einstufung.