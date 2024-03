Yuka Group Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtzahl der Bewegungen. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI für Yuka liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44 für Yuka, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Yuka festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Informationen über das Bild einer Aktie liefern. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Yuka neutral waren und in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird Yuka auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yuka-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,03 USD liegt, was einen deutlichen Rückgang von 6,67 Prozent bedeutet. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,02 USD, was einen Anstieg von 40 Prozent darstellt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Yuka-Aktie auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Bewertung für die Yuka-Aktie in den verschiedenen Kategorien auf "Neutral" lautet.