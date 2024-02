Yuka Group Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Yuka-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt deutet auf eine "Schlecht"-Bewertung hin, basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt, der derzeit bei 0,03 USD liegt, während der letzte Schlusskurs mit 0,02064 USD deutlich darunter liegt. Allerdings zeigt der 50-Tage-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine "Neutral"-Bewertung, da die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine gemischte Bewertung, mit einem RSI7 von 9,71, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, und einem RSI25 von 60,46, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für die Yuka-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Anleger-Stimmung und Relative Strength Index, wobei die "Neutral"-Bewertung überwiegt.